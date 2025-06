Roland Garros le semifinali di Sinner e Musetti non verranno trasmesse in chiaro in tv | perché e cosa può succedere per l’eventuale finale

Le semifinali di Roland Garros con Sinner e Musetti, due talenti italiani in lizza per la gloria, non saranno trasmesse in chiaro, lasciando gli appassionati senza accesso gratuito. Un colpo al cuore per il pubblico, che si chiede cosa potrebbe succedere in vista della finale: potrebbe essere un'occasione unica per i fan di investire in streaming o pay-tv, oppure un richiamo per una maggiore attenzione verso le piattaforme a pagamento. La sfida è aperta: chi vincerà il sogno italiano?

Nessuna diretta in Rai né su altri canali in chiaro. Le semifinali del Roland Garros, che vedranno protagonisti due italiani – Jannik Sinner e Lorenzo Musetti – non saranno visibili in tv se non attraverso i canali a pagamento. Venerdì 6 giugno Sinner affronterà Novak Djokovic e Musetti sfiderà Carlos Alcaraz. La doppia sfida è un evento storico per il tennis italiano, un traguardo fino a pochi anni fa semplicemente impensabile. Giocheranno prima Musetti e poi Sinner, ma le partite andranno in onda solo a pagamento sui canali di Warner Bros. Discovery, titolare dei diritti del torneo parigino. Quindi le due partite saranno visibili sulla piattaforma Discovery+ e sui canali Eurosport distribuiti da Dazn, Sky, Tim Vision e Amazon.

