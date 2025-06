Roland Garros i due italiani in semifinale non si potranno vedere in chiaro | il motivo

Le emozioni delle semifinali di Roland Garros, con i nostri talentuosi Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, non saranno visibili in chiaro a causa delle recenti normative. Per tifare i nostri campioni contro Djokovic e Alcaraz, bisognerà affidarsi a piattaforme a pagamento o servizi digitali autorizzati. La passione italiana merita di essere supportata: scopri dove seguire le sfide e vivere ogni punto come se fossi in campo.

Le due semifinali del Roland Garros che vedranno coinvolti i due italiani Jannik Sinner e Lorenzo Musetti non saranno visibili in chiaro. La normativa vigente per la trasmissione dei due match importantissimi per lo sport italiano ha tolto ogni dubbio a chi si chiedeva dove poter vedere le sfide dei due tennisti rispettivamente contro Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Dove vedere Musetti-Alcaraz e Sinner-Djokovic. Gli incontri verranno trasmessi a pagamento da Warner Bros. Discovery, titolare dei diritti integrali del Roland Garros, visibile sulla piattaforma Discovery+ e sui canali Eurosport distribuiti da Dazn, Sky, Tim Vision e Amazon. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, i due italiani in semifinale non si potranno vedere in chiaro: il motivo

