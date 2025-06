Roland Garros Errani-Vavassori vincono la finale del doppio misto

Una notte indimenticabile al Roland Garros: Sara Errani e Andrea Vavassori conquistano il titolo di doppio misto, regalando un trionfo tutto italiano. Con una vittoria convincente 6-4, 6-2 contro gli statunitensi Townsend e King, la coppia azzurra scrive un nuovo capitolo di gloria nel tennis internazionale.

Sara Errani e Andrea Vavassori ha vinto il torneo di doppio misto del Roland Garros battendo in finale gli statunitensi Taylor Townsend ed Evan King. Successo tricolore nella finale del doppio misto al Roland Garros. La coppia italiana formata da Sara Errani e Andrea Vavassori, infatti, ha vinto il torneo battendo per 6-4 6-2 gli statunitensi Taylor Townsend ed Evan King.

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

