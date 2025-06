roland garros errani vavassori vincono il doppio misto

America. L’Italia si conferma protagonista sulla terra battuta di Roland Garros, grazie alla straordinaria vittoria di Sara Errani e Andrea Vavassori nel doppio misto. Con una prestazione impeccabile, i nostri campioni hanno dimostrato ancora una volta il talento e la grinta che rendono il tennis italiano sempre più competitivo nel panorama internazionale. Questo trionfo è solo l’inizio di nuove ambizioni da raggiungere sulla terra parigina.

Italia sempre più protagonista sulla terra del Roland Garros. Sara Errani e Andrea Vavassori si sono aggiudicati il torneo di doppio misto battendo in finale gli americani Taylor Townsend ed Evan King con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 11 minuti di gioco. Dopo il grande equilibrio del primo set, deciso da un break nel settimo gioco, la coppia azzurra ha dominato il secondo parziale chiudendo dopo aver strappato due volte il servizio agli avversari. È il secondo titolo del 2025 dopo la vittoria a Indian Wells di marzo e il secondo Slam in carriera dopo gli Us Open del 2024. Sara Errani tornerà di nuovo in campo venerdì 6 giugno per la semifinale di doppio femminile con Jasmine Paolini: per la finale, dovranno battere le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, sconfitte su questo campo nel 2024 nella finale dei Giochi olimpici. 🔗 Leggi su Lettera43.it