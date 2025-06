Roland Garros Errani e Vavassori trionfano nella finale di doppio misto

Un'euforica celebrazione per il tennis italiano: alla prima giornata di Roland Garros 2025, Sara Errani e Andrea Vavassori conquistano il loro terzo titolo in doppio misto, battendo una coriacea coppia statunitense. Un trionfo che consacra ancora una volta la coppia azzurra tra le stelle del torneo, confermando il loro talento e la passione che li spinge verso nuovi successi. Questa vittoria segna un nuovo capitolo di orgoglio e eccellenza per il tennis italiano.

AGI - Arriva per l'Italia il primo trofeo dell'edizione 2025 del Roland Garros. A portarlo a casa Sara Errani e Andrea Vavassori, che superano in finale la coppia statunitense Taylor Townsend e Evan King con il punteggio di 6-4 6-2. Terzo titolo per la coppia azzurra. Per la coppia azzurra è il terzo trofeo vinto su sette tornei a cui hanno partecipato. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Roland Garros, Errani e Vavassori trionfano nella finale di doppio misto

