roland garros errani e vavassori trionfano nella finale di doppio misto 

AGI - Arriva per l'Italia il primo trofeo dell'edizione 2025 del Roland Garros. A portarlo a casa Sara Errani e Andrea Vavassori, che superano in finale la coppia statunitense Taylor Townsend e Evan King con il punteggio di 6-4 6-2. Terzo titolo per la coppia azzurra. Per la coppia azzurra è il terzo trofeo vinto su sette tornei a cui hanno partecipato. "Grazie ad Andrea (Vavassori, ndr), il mio migliore amico. Divertente e incredibile giocare con te. È stato un torneo lungo ma non è ancora finito. Io amo il tennis ed è bello parlare, studiare e imparare ogni giorno qualcosa di nuovo. Grazie al pubblico, è incredibile giocare su questo campo". 🔗 Leggi su Agi.it