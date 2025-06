Roland Garros Errani e Vavassori trionfano nel doppio misto

Una vittoria storica che fa battere il cuore degli appassionati italiani: per la prima volta in 67 anni, Errani e Vavassori conquistano il doppio misto a Roland Garros, scrivendo una pagina memorabile nel tennis nazionale. Un trionfo reso ancora più speciale dagli applausi e dai complimenti di Giorgia Meloni, a testimonianza della forza e del talento dei nostri campioni. Scopriamo come è andata e cosa significa questo storico successo.

