Roland Garros ecco chi sarà lo sfidante di Sinner | ancora lui!

Il Roland Garros si prepara a regalare un'altra emozionante sfida: Novak Djokovic, dopo una maratona di oltre tre ore, si è qualificato per la semifinale, dove affronterà il giovane talento Jannik Sinner. Questa sfida promette spettacolo e adrenalina, mettendo di fronte esperienza e freschezza. Chi uscirà vittorioso e si contenderà il titolo nel secondo torneo più prestigioso del Grande Slam? La risposta arriverà venerdì, in un match che promette di essere imperdibile.

Novak Djokovic si prende la semifinale del Roland Garros dopo una maratona da tre ore e venti minuti contro Alexander Zverev. Il campione serbo, 38 anni, si è imposto in quattro set sul tedesco con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2, 6-4, guadagnandosi la sfida con Jannik Sinner in programma venerdì. Per Djokovic si tratta della 51esima semifinale in un torneo del Grande Slam. Zverev, numero 4 del seeding, aveva iniziato bene strappando il primo set, ma ha poi progressivamente ceduto sotto i colpi e il ritmo sempre più alto imposto da Djokovic, sesta testa di serie. Il serbo ha alzato il livello nel secondo parziale, portando a casa agevolmente anche il terzo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it