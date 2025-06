Roland Garros Djokovic sfiderà Sinner in semifinale | Zverev battuto in 4 set Quando e dove vedere la partita

Il grande spettacolo di Roland Garros si sposta in semifinale con una sfida imperdibile: Djokovic contro Sinner. Dopo aver superato Zverev in una battaglia intensa durata oltre tre ore, il serbo e l’azzurro si preparano a un duello che promette emozioni forti. Dove e quando poter seguire questa sfida epica? Scopriamolo insieme per vivere al massimo questa straordinaria tappa del torneo parigino.

Sarà Novak Djokovic l’avversario di Jannik Sinner nella semifinale del Roland Garros. Il tennista serbo, numero 6 del mondo, ha conquistato l’accesso al penultimo atto del torneo parigino superando Alexander Zverev (n.3 ATP) con una vittoria in rimonta: 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 il punteggio finale, al termine di un match combattuto durato tre ore e venti minuti. Ad attenderlo ora c’è l’azzurro, che nei quarti ha sconfitto il kazako Alexander Bublik. Il match tra il numero uno d’Italia e Djokovic è in programma venerdì 6 giugno sul centrale del Roland Garros, il Philippe Chatrier. «Spero di essere pronto e che sia una partita di grande qualità», ha commentato l’altoatesino subito dopo la vittoria, proiettandosi già verso la sfida contro il fuoriclasse serbo. 🔗 Leggi su Open.online

Altre letture consigliate

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Segui queste discussioni su X

Non il social media manager del Roland Garros che come complimento a Sinner dopo la vittoria contro Bublik gli dice "Super Luigi" ( IG @rolandgarros) Tweet live su X

Dopo un’ora e 49 minuti di gioco, arriva il match point che consente a Sinner di approdare in semifinale al Roland Garros Ora affronterà uno tra Djokovic e Zverev #Tennis #RolandGarros #Sinner Tweet live su X