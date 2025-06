Roland Garros Djokovic batte Zverev e vola in semifinale | sfiderà Sinner

Il Roland Garros entra nel vivo con emozioni da brivido e colpi di scena continui. Oggi, Novak Djokovic ha dominato Alexander Zverev, conquistando un posto in semifinale e svelando il suo prossimo avversario: Jannik Sinner. La tensione sale alle stelle mentre il torneo si avvicina alla sua fase decisiva, promettendo spettacolo e sfide indimenticabili. La curiosità ora si concentra su chi, tra i grandi nomi rimasti, conquisterà il titolo più ambito del tennis mondiale.

Novak Djokovic batte Alexander Zverev nei quarti di finali del Roland Garros e vola in semifinale dove sfiderà Sinner. Si è concluso l’ultimo quarto di finale del Roland Garros. Dopo i due match di ieri, Musetti-Tiafoe con vincitore il carrarino e Paul-Alcaraz con vincitore lo spagnolo, oggi si è concluso in programma con le due sfide tra Sinner e Bublik – dove ad avere la meglio è stato l’altoatesino in tre set – e tra Zverev e Djokovic. A vincere l’ultimo incontro, il serale andato in scena al Philippe-Chatrier, è stato Novak Djokovic che ha battuto Alexander Zverev in 4 set (4-6, 6-3, 6-2, 6-4). 🔗 Leggi su Sportface.it