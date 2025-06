Roland Garros Djokovic batte Zverev e sfiderà Sinner in semifinale

Il Roland Garros si infiamma con un altro capitolo di pura adrenalina: Novak Djokovic, al 38 anni, dimostra ancora una volta il suo talento imbattibile, superando Zverev in quattro set e assicurandosi un biglietto per le semifinali. Ora, la sfida tra il veterano serbo e il giovane talento italiano Jannik Sinner promette emozioni da cardiopalma. Venerdì, uno dei due scriverà un nuovo capitolo di storia tennistica…

(Adnkronos) – Novak Djokovic batte Alex Zverev nei quarti di finale del Roland Garros va in semifinale, dove affronterà Jannik Sinner. Il 38enne serbo, testa di serie numero 6, supera in 4 set il tedesco, testa di serie numero 4, per 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 in 3h20'. Venerdì Djokovic se la vedrà con Sinner nella . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com