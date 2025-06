Roland Garros day 11 | Sinner ritrova Djokovic in semifinale

Nel cuore di Roland Garros, il giorno 11 riserva emozioni sorprendenti: Sinner sfida Djokovic in una semifinale imperdibile, mentre il numero uno del mondo domina senza lasciare scampo a Bublik. Un duello che promette scintille, con Zverev ancora deludente e Boisson che ferma Andreeva. Non perdetevi questa straordinaria giornata di tennis: vi aspettiamo in diretta alle 8:30 su TennisMania per vivere ogni istante di passione e suspense.

Il n. 1 del mondo non concede set neanche a Bublik. Domani la grande sfida col serbo che approfitta di uno Zverev deludente. Boisson ferma anche Andreeva. Vi aspettiamo in diretta alle 8:30 a TennisMania.

