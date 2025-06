Roland Garros 2025 Sinner contro Djokovic | dove e quando vedere la semifinale

Il grande appuntamento di Roland Garros 2025 si avvicina: venerdì 6 giugno, il numero uno del mondo Djokovic affronterà Jannik Sinner in una semifinale che promette emozioni e sorprese. Un duello tra due campioni che hanno scritto pagine importanti del tennis negli ultimi anni. Dove e quando seguire questa sfida che potrebbe definire il destino di un torneo leggendario? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Parigi, 5 giugno 2025 - Il numero uno del ranking mondiale contro colui che lo è stato per più settimane di tutti. Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic domani, venerdì 6 giugno, nella semifinale del Roland Garros. Una partita che ha sempre regalato tante emozioni nei precedenti, che inizialmente avevano visto il serbo dominare contro l'azzurro, il quale ha ribaltato la situazione nel corso dell'ultimo anno e mezzo. Ai due lati della rete ci saranno la crescita lineare e costante di Sinner contro il lento declino di Djokovic, che vuole ancora concedersi il lusso di disputare una finale Slam per accrescere ancor di più il proprio bottino come giocatore più vincente di tutti, per distacco, nei tornei più importanti dell'anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roland Garros 2025, Sinner contro Djokovic: dove e quando vedere la semifinale

