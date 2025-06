roland garros 2025 sabalenka in finale a parigi per la prima volta

una vittoria che dimostra quanto la determinazione e il talento possano portare ai traguardi più ambiti. Con questa storica finale a Parigi, Aryna Sabalenka scrive una nuova pagina nel suo percorso, pronto a consacrarla tra le leggende del tennis mondiale. La sua sfida contro l’avversaria ancora da svelare promette emozioni indimenticabili e un capitolo entusiasmante nel 2025 di Roland Garros.

Aryna Sabalenka è la prima finalista del Roland Garros 2025 femminile, seconda prova stagionale del Grande Slam. La bielorussa, n°1 del mondo e del tabellone, ha battuto in tre set la campionessa in carica la polacca Iga Swiatek, n°5 del seeding, con il punteggio di 7-6 (1) 4-6 6-0. "È incredibile, ma il lavoro non è ancora finito", ha detto a caldo Sabalenka intervistata in campo da Mats Wilander. "Sono molto orgogliosa di questo successo, è stata una partita difficile contro Iga qui al Roland Garros", ha concluso. Aryna signs off with power. and love?? #RolandGarros pic.twitter.com7tgw7pPmwv — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2025 Sfuma il sogno di Swiatek.