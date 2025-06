Roland Garros 2025 oggi | orari semifinali femminili ordine di gioco tv streaming

Oggi, giovedì 5 giugno, il Roland Garros 2025 si anima con le emozionanti semifinali del singolare femminile, trasmesse in diretta su TV e streaming. Sul campo Philippe Chatrier, si sfideranno le star Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, pronte a scrivere un nuovo capitolo di questa affascinante edizione dello Slam parigino. Preparatevi a vivere incontri di altissimo livello che definiranno le protagoniste della grande finale!

Oggi, giovedì 5 giugno, andranno in scena le semifinali del singolare femminile del Roland Garros 2025. Sul campo Philippe Chatrier assisteremo a incontri di un certo spessore che andranno a definire i nomi delle due finaliste di questa edizione dello Slam di Parigi. Ad aprire le danze, non prima delle ore 15.00, saranno la bielorussa Aryna Sabalenka (n.1 del mondo) e la polacca Iga Swiatek (n.5 WTA), campionessa in carica. Una sorta di finale anticipata nella quale c’è tanta curiosità. Da una parte si vuol capire quali sono i miglioramenti di Sabalenka sulla terra e dell’altra se Swiatek è tornata davvero ai suoi livelli. 🔗 Leggi su Oasport.it