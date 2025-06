roland garros 2025 il big match è sabalenka swiatek boisson vuole continuare la sua favola

Roland Garros 2025 si prepara ad accogliere il grande spettacolo: Sabalenka e Swiatek si sfidano in un duello epico, mentre Boisson sogna di continuare la sua favola. Tra sorprendenti outsider e teste di serie confermate, il torneo femminile promette emozioni da cardiopalma. La semifinale si annuncia come una battaglia di nervi e talento: chi avanzerà verso la gloria? La risposta si svela tra passione e strategia, in questa cavalcata verso il titolo più ambito.

Tre delle prime cinque teste di serie e le grande sorpresa di quest’edizione sono pronte a darsi battaglia per l’accesso alla sfida per il titolo, dato che testimonia l’ottimo livello di una competizione sviluppatasi sui binari dell’equilibrio. Il torneo di singolare femminile del Roland Garros torna in campo per il penultimo atto. Nella prima semifinale Aryna Sabalenka sfida Iga Swiatek. Si trovano faccia a faccia la numero uno del mondo, tre titoli vinti e sei finali raggiunte in stagione per lei, e la detentrice del titolo, vogliosa di arrivare fino in fondo per centrare il quinto trionfo sulla terra parigina. 🔗 Leggi su Oasport.it