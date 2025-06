Roland Garros 2025 Errani e Vavassori vincono il titolo nel doppio misto

Sara Errani e Andrea Vavassori conquistano il prestigioso titolo di doppio misto a Roland Garros 2025, consolidando il loro talento e la passione per il tennis. Dopo aver battuto gli statunitensi King e Townsend con un convincente 6-4 6-2, gli azzurri aggiungono un ulteriore prestigio alla loro carriera, confermando il loro status di protagonisti del circuito. La vittoria rappresenta il secondo Slam per l’Italia in meno di un anno, un trionfo che resterà nella storia.

Sara Errani e Andrea Vavassori trionfano al Roland Garros 2025. La coppia ha vinto il titolo nel doppio misto battendo in finale gli statunitensi Evan King e Taylor Townsend per 6-4 6-2. Per gli azzurri è il secondo titolo Slam dopo quello conquistato a settembre 2024 agli Us Open. Il match. Il primo set è stato caratterizzato da un grande equilibrio, deciso dal break conquistato dal duo azzurro nel 7° game (quello per il 4-3). Errani e Vavassori hanno poi dominato il secondo parziale, mettendo a segno due break e chiudendo il match in poco più di un’ora. La 38enne bolognese e il 30enne di Torino si portano a casa, oltre al trofeo, anche un premio di 122mila euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roland Garros 2025, Errani e Vavassori vincono il titolo nel doppio misto

