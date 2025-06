Roland Garros 2025 Coco Gauff domina la favola Lois Boisson e sfiderà Aryna Sabalenka per il titolo

Coco Gauff conferma il suo talento straordinario, scrivendo un'altra pagina memorabile nella storia del tennis femminile al Roland Garros 2025. Con una prestazione dominante e una determinazione senza pari, la giovane statunitense si prepara a sfidare Aryna Sabalenka per il titolo più ambito del torneo. La finalissima promette spettacolo e adrenalina: chi alzerà il trofeo quest'anno? La sfida è aperta e il futuro del tennis femminile brilla sotto i riflettori.

Coco Gauff non concede sconti, chiude la splendida favola del torneo di singolare femminile del Roland Garros 2025 e approda in finale contro Aryna Sabalenka. La statunitense domina 6-1 6-2, in poco più di un'ora, la wild card francese Lois Boisson e si qualifica così per il match che assegnerà il titolo. La finalista degli Internazionali d'Italia apre le danze togliendo, ai vantaggi, il servizio all'avversaria nel game di apertura e, a 15, sigla l'autorevole 2-0. L'americana costringe la sua rivale a muoversi, le impedisce di colpire da ferma e trova un'ottima profondità di colpi grazie a cui ottiene il secondo break che le consente di allungare sul 3-0.

