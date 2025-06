Rogo alla Tipografia Moderna Assoluzione piena per l’avvocata

In un verdetto di assoluzione piena, l’avvocata ravennate Barbara Grassi esce indenne dall’accusa di concorso in turbativa nel caso del rogo doloso che ha devastato l’ex sede della Tipografia Moderna. La decisione arriva a pochi giorni dalla vendita all’asta dell’immobile, portando chiarezza e speranza in un contesto segnato da tensioni e incertezza. La giustizia ha trionfato, confermando l’innocenza di chi ha sempre dichiarato la propria estraneità ai fatti.

È stata assolta con formula piena – "perché il fatto non sussiste" – l'unica imputata che aveva scelto il rito abbreviato nel procedimento sul rogo doloso dell'ex sede della Tipografia Moderna, andata in fiamme nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 2023, alla vigilia della vendita all'asta dell'immobile. Si tratta dell'avvocata ravennate Barbara Grassi, difesa dal collega Massimo Martini, che era chiamata a rispondere di concorso in turbativa d'asta. Secondo l'ipotesi accusatoria, la professionista avrebbe agito in accordo con altri imputati per rallentare la procedura di vendita dell'edificio.

