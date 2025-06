Rogo a Raibano pronto un esposto Ma il Comune intanto rassicura

Dopo il grave incendio che ha interessato l'impianto Akron di Raibano, i cittadini di Besanigo si mobilitano con un esposto, mentre il Comune rassicura sulla sicurezza. La situazione solleva preoccupazioni legate all'ambiente e alla salute pubblica, spingendo il comitato locale e le associazioni ambientaliste a considerare azioni concrete. In un contesto in cui la trasparenza e la tutela sono fondamentali, resta da capire come verranno affrontati e monitorati gli effetti di questa emergenza.