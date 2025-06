Rogo a Milano donna si lancia dal quarto piano per sfuggire alle fiamme e muore | forse aveva litigato con il marito video

Una drammatica scena di paura e disperazione scuote Milano: una donna brasiliana di 48 anni, Sueli Leal Barbosa, si è lanciata dal quarto piano per sfuggire a un incendio che aveva devastato la sua casa. La tragedia potrebbe essere legata a un litigio con il marito, ma le cause precise sono ancora da chiarire. Un episodio che mette in luce come le emergenze possano trasformarsi in tragedie irreparabili.

Una donna brasiliana di 48 anni, Sueli Leal Barbosa, è morta la scorsa notte in ospedale a Milano dopo essersi buttata dal quarto piano di un palazzo in viale Abruzzi 64 per scappare da un incendio. Tutti i residenti dello stabile sono stati evacuati a scopo precauzionale, anche se il rogo è divampato nella casa della signora deceduta. Altre due persone sono state ricoverate all’ospedale in codice verde. Rogo a Milano, donna muore precipitata dal quarto piano. Il compagno della vittima, un 45enne brasiliano che è stato rintracciato al Caffè degli artisti, è stato interrogato in questura. L’uomo, che era in uno stato di alterazione, avrebbe litigato con la compagna secondo la versione di alcuni testimoni, ma non è chiaro se ciò sia accaduto subito prima o nelle ore precedenti l’incendio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Rogo a Milano, donna si lancia dal quarto piano per sfuggire alle fiamme e muore: forse aveva litigato con il marito (video)

