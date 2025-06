Roby Baggio sulla rapina | Una pistola in bocca a mio figlio capisco chi vuole farsi giustizia da solo

Roberto Baggio, a quasi un anno dalla terribile rapina nella sua villa di Altavilla Vicentina, rompe il silenzio con parole dure e cariche di dolore. La sua testimonianza rivela l’angoscia di un uomo che ha vissuto l’incubo di una notte di violenza e sequestro. Le sue parole sono un monito e un appello: la giustizia deve fare il suo corso, ma comprendere la sofferenza di chi ha vissuto simili traumi è fondamentale per trovare risposte e speranza.

A quasi un anno dalla brutale rapina subita nella sua villa di Altavilla Vicentina, Roberto Baggio rompe il silenzio. Lo fa con parole pesanti, dolorose, che mostrano una ferita mai cicatrizzata: “ Capisco chi decide di farsi giustizia da solo “. Non è una frase buttata lì. È lo sfogo amaro di chi ha vissuto un incubo dentro casa, con la famiglia sotto sequestro e momenti di violenza ingiustificabile. Era il 20 giugno 2024. Baggio e i suoi cari stavano guardando Italia-Spagna agli Europei, quando sei uomini entrarono nel casale isolato: cinque all’interno, uno a fare da palo. L’assalto fu feroce, rapido e devastante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Roby Baggio sulla rapina: “Una pistola in bocca a mio figlio, capisco chi vuole farsi giustizia da solo”

