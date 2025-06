Roberto Occhiuto | Vado a votare 5 no Referendum la sfida dal centrodestra

In un momento di forte fermento politico, il governatore calabrese Roberto Occhiuto si presenta ai seggi per esprimere un deciso “no” ai cinque referendum, sfidando le indicazioni del suo stesso partito. Mentre la partecipazione cala drasticamente, la sua scelta sottolinea un approccio indipendente e critico, evidenziando come anche in Calabria la politica sia fatta di scelte personali e di valori. La sua azione rappresenta un segnale importante nel panorama elettorale attuale.

Si recherà ai seggi e ritirerà le schede, pur esprimendo 5 convinti “no”, il governatore calabrese Roberto Occhiuto. «In una Calabria con una partecipazione al voto così bassa il presidente della Regione va a votare», ha spiegato Occhiuto che di fatto non si è allineato al suo partito che per bocca del leader Antonio Tajani, ha invitato gli elettori azzurri a non recarsi alle urne. In linea con la coalizione, invece, alcuni ministri. Il Guardasigilli Carlo Nordio ha esplicitamente detto che «non andrò a votare». Così come ha fatto Luca Ciriani. Più sibillini il ministro alla Cultura Alessandro Giuli: «Non ho ancora deciso» e quello degli Interni Matteo Piantedosi: «Deciderò all’ultimo». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Roberto Occhiuto: "Vado a votare 5 no". Referendum, la sfida dal centrodestra

