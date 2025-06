Roberto Baggio segnato a vita dalla rapina | “Capisco la gente che decide di farsi giustizia da soli”

Roberto Baggio, il celebre campione del calcio, porta ancora le cicatrici di una terribile rapina che ha segnato la sua vita. Ricordando quei momenti di paura e violenza, l’ex attaccante rivela come quell’esperienza abbia lasciato un segno indelebile nel suo cuore, alimentando un senso di ingiustizia e rabbia. La testimonianza di Baggio non è solo un ricordo doloroso, ma anche un invito a riflettere sulla fragilità della sicurezza e sulla forza di resistere. Continua a leggere.

Roberto Baggio ha raccontato la rapina subìta con la sua famiglia quasi un anno fa, di una violenza efferata: "Quando mettono la pistola in bocca a tuo figlio, e tu sei lì, in terra, che non puoi fare niente. Il problema è il dopo, è la rabbia che ti rimane dentro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

