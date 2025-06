Roberto Baggio racconta la rapina in villa | Erano in 6 hanno messo la pistola in bocca a mio figlio

Roberto Baggio, il Divin Codino, svela per la prima volta i drammatici dettagli della violenta rapina nella sua villa veneta. Sei persone armate hanno messo la pistola in bocca a suo figlio, lasciando un segno indelebile. In un’intervista esclusiva, Baggio esprime il suo dolore e il suo senso di frustrazione, confessando: "Capisco chi si fa giustizia da sé". Una testimonianza toccante che scuote l’opinione pubblica.

Il Divin Codino racconta per la prima volta i dettagli della violento colpo subito nella sua villa veneta a giugno 2024: "Capisco chi si fa giustizia da sé".

