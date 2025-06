Roberto Baggio | La rapina in villa? Mio figlio con la pistola in bocca capisco chi si fa giustizia da sé Il mondo ha bisogno di gente come Sinner

Roberto Baggio, il Divin Codino, torna a parlare di passione, giustizia e talento nel suo ultimo podcast con Gianluca Gazzoli. Tra ricordi intensi e riflessioni profonde, Baggio elegge Jannik Sinner a vera leggenda del tennis, sottolineando come il mondo abbia bisogno di figure come lui: esempi di dedizione e coraggio capaci di ispirare le nuove generazioni. Perché, in fondo, il vero valore sta nella forza di credere e di lottare.

Roberto Baggio a tutto campo. Al podcast di Gianluca Gazzoli, il Divin Codino elegge Jannik Sinner a leggenda: «Il mondo ha bisogno di lui. È un esempio meraviglioso e posso soltanto.

