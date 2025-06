Roberto Baggio e la rabbia per la rapina in casa | Ora capisco chi si fa giustizia da solo La violenza sul figlio con la pistola – Il video

La rapina in casa di Roberto Baggio ha sconvolto profondamente l’ex campione, rivelando il fragile confine tra sicurezza e vulnerabilità. La sua rabbia e il dolore emergono forte nel racconto, portando alla luce le emozioni spesso celate dietro la maschera del divo. Questo episodio ci invita a riflettere sulla nostra fragilità e sulla difficile gestione della giustizia personale, soprattutto quando si tratta di proteggere ciò che amiamo di più.

La rapina in casa subita da Roberto Baggio è stato un evento che ha inevitabilmente segnato la sua vita. L’ex calciatore ne ha parlato con Gianluca Bazzoli nel podcast Passa dal Basement, dove ha ripercorso i momenti cruciali della sua carriera e come ha gestito l’addio al calcio. Fino alla rapina che ha coinvolto la famiglia del Divin Codino, rimasto particolarmente scosso dopo quella terribile esperienza a distanza di un anno. La rapina violenta in casa di Baggio. Quella rapina era stata mirata proprio a lui. Baggio è consapevole del fatto che i banditi hanno scelto la sua casa perché «sapevano chi fossi». 🔗 Leggi su Open.online

Accadde oggi, 13 maggio: Roberto Baggio ed altre ricorrenze - Il 13 maggio segna non solo la nascita di eventi storici ma anche la celebrazione di icone sportive, come Roberto Baggio.

Baggio, rapina in villa: picchiato e sequestrato per 40 minuti - Estate in diretta 21/06/2024