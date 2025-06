Rivoluzione Inter | ufficiale il nuovo allenatore chi parte e chi resta in nerazzurro

L'Inter si prepara a una vera e propria rivoluzione, con Cristian Chivu pronto a prendere le redini della panchina per la prossima stagione. Dopo aver dimostrato le sue capacità alla guida del Parma, l'ex difensore nerazzurro si avvicina sempre più al sogno di riportare l'Inter ai vertici. La sfida è grande, ma il suo talento e la sua passione sono il biglietto da visita ideale per scrivere un nuovo capitolo. La nuova era nerazzurra sta per cominciare, e tutto potrebbe cambiare.

Tre mesi di Serie A non bastano per definire con precisione lo stile di un allenatore, ma è proprio questa la sfida che attende Cristian Chivu, sempre più vicino alla panchina dell’Inter per la stagione 2025-2026. L’ex difensore, protagonista del Triplete nerazzurro nel 2010, ha chiuso il campionato appena concluso con 13 presenze alla guida del Parma, salvandolo da una situazione complicata. In precedenza, aveva già fatto bene nel settore giovanile dell’Inter, vincendo anche uno scudetto Primavera. Dopo quattro stagioni caratterizzate dal 3-5-2 di Simone Inzaghi, con un sistema consolidato che ha portato l’Inter a vincere un campionato e raggiungere due finali europee, l’arrivo di Chivu potrebbe segnare una svolta tattica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Rivoluzione Inter: ufficiale il nuovo allenatore, chi parte e chi resta in nerazzurro

In questa notizia si parla di: Inter Allenatore Nerazzurro Rivoluzione

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Rivoluzione Inter: ufficiale il nuovo allenatore, chi parte e chi resta in nerazzurro - Tre mesi di Serie A non bastano per definire con precisione lo stile di un allenatore, ma è proprio questa la sfida che attende Cristian Chivu, sempre più ... Come scrive thesocialpost.it

Inter, Chivu nuovo allenatore: come giocheranno i nerazzurri, il mercato e le possibili sorprese al Mondiale - L'Inter ha rotto gli indugi: Chivu, eroe del triplete, sarà l'erede di Inzaghi. Come giocheranno i nerazzurri e le strategie di mercato in vista del Mondiale. Si legge su sport.virgilio.it

Dopo aver conquistato la salvezza alla guida del Parma, il romeno torna alla Pinetina: sarà in panchina già al Mondiale per club - Dopo aver conquistato la salvezza alla guida del Parma, il romeno torna alla Pinetina: sarà in panchina già al Mondiale per club ... Da gazzetta.it

RIVOLUZIONE INTER: INZAGHI ADDIO! FÀBREGAS è L'UOMO GIUSTO? Tutta la VERITÀ sui CANDIDATI