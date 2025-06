Rivoluzione in attacco e linea verde | Inter come sarà il mercato tra arrivi e addii

L’Inter si prepara a una vera rivoluzione in attacco e sulla linea verde, con un mercato estivo che promette sorprese e cambiamenti strategici. Tra nuovi arrivi, partenze e la gestione della rosa, i nerazzurri tracciano già le linee guida per rafforzarsi e tornare protagonista. Nonostante l’incertezza su Inzaghi e l’allenatore del futuro, le mosse estive saranno decisive per il rilancio del club. Quali saranno le scelte chiave?

Al netto di chi sarà l'allenatore per il prossimo anno e della situazione Inzaghi, si possono delinare già le strategie del mercato estivo .

