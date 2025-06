rivolta carcere marassi 18enne sequestrato e violentato per due giorni senza che nessuno se ne accorgesse

Una drammatica escalation di violenza scuote il carcere di Marassi a Genova, dove un ragazzo di soli 18 anni è stato sequestrato, abusato e tatuato sul viso per due giorni senza che nessuno si accorgesse. La sua terribile vicenda avrebbe alimentato la rivolta, rivelando profonde lacune nella sorveglianza e nel monitoraggio delle detenute. Ma come è stato possibile che un episodio così grave sia passato inosservato?

Sequestrato, abusato e sfregiato con tatuaggi sul viso. Sarebbe stata questa violenza, come riporta La Stampa, su un 18enne in attesa di giudizio, a innescare la rivolta nel carcere di Marassi a Genova. Una protesta, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, perché nessuno tra domenica pomeriggio e martedì mattina, nessuno si sarebbe accorto che il giovanissimo era stato rapito da quattro dei suoi compagni di cella. Come è stato possibile? La procura di Genova indaga anche su questo. Il giovane si trova ora nel reparto del San Martino dedicato a chi è sottoposto a misure restrittive. La prognosi dei medici è di circa 25 giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it