Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 6 giugno 2025 | Paloma costretta a chiedere aiuto a Paca!

Preparati a immergerti nelle emozioni di Ritorno a Las Sabinas del 6 giugno 2025. In questa puntata, Paloma si troverà a un bivio, costretta a chiedere aiuto a Paca per salvare la tenuta e affrontare il passato che torna a galla. Un episodio ricco di tensione, ricordi e colpi di scena che ti terranno incollato allo schermo fino all’ultima scena. Non perdere questa coinvolgente avventura!

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Ritorno a Las Sabinas del 6 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Rai1 vedremo Paloma costretta a chiedere aiuto a Paca per salvare la tenuta. Lavorare fianco a fianco con la Molina scatenerà nella mente della Utrera dei ricordi dolorosi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 6 giugno 2025: Paloma costretta a chiedere aiuto... a Paca!

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ritorno a Las Sabinas rinviata al 19 maggio per eventi religiosi, Conclave e impegni Rai - Il debutto della nuova fiction "Ritorno a Las Sabinas" è stato rinviato al 19 maggio, a causa di eventi religiosi, del conclave e di impegni legati a Rai.

Segui queste discussioni su X

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni dal 2 al 6 giugno 2025 Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne