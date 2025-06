Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 6 giugno | Paloma chiede aiuto a Paca Miguel scopre l' aggressore di Esther

Non perdete il nuovo emozionante episodio di "Ritorno a Las Sabinas" in onda venerdì 6 giugno su Rai 1 alle 16:00. Tra rivelazioni sorprendenti, alleanze inaspettate e il drammatico attacco a Esther, la soap vi terrà con il fiato sospeso. Paloma si trova di fronte a scelte decisive, mentre Paca chiede aiuto e Miguel scopre l'identità dell'aggressore. Pronti a scoprire come si svolgeranno i prossimi eventi? Non mancate!

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Esther subisce una violenta aggressione e chiede l'intervento di Manuela, la suocera di Gracia porterà nuovi conflitti e sorprese. Ritorno a Las Sabinas prosegue domani venerdì 6 giugno con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap:Paloma si trova costretta a stringere un'alleanza scomoda con Donna Paca pur di salvare la sua tenuta. Nell'episodio precedente Esther ha deciso di rompere il fidanzamento con Miguel, la notizia della fine della relazione che coinvolge due delle persone più note di Manterana, si diffonde rapidamente nel paese, lasciando tutti sorpresi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 6 giugno: Paloma chiede aiuto a Paca, Miguel scopre l'aggressore di Esther

