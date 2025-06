Ritorna l' appuntamento on la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly In programma brani da alcune delle colonne sonore cinematografiche più famose

Ritornano le emozioni di uno dei momenti più attesi dell’estate milanese: il Concerto per Milano con la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly. Questa sera, in Piazza del Duomo, unisciti a noi per un viaggio tra musica sinfonica e colonne sonore cinematografiche indimenticabili. La diretta si può seguire live, regalando a tutti un’esperienza unica sotto le stelle, dove la grande musica prende vita in un’atmosfera magica e coinvolgente. Non mancare!

R itorna questa sera, per la dodicesima edizione, il Concerto per Milano, uno dei momenti più attesi della bella stagione milanese. Giovedì 5 Giugno in Piazza del Duomo Riccardo Chailly dirige infatti l’orchestra della Filarmonica della Scala, proponendo il programma musicale previsto per l’anno scorso, quando l’evento fu annullato per maltempo. In scena, un suggestivo ensemble di musica sinfonica e sonorità cinematografiche. La diretta si può seguire su Rai5 a partire dalle 21.15. Un palco a ponti mobili racconta la storia della Scala di Milano X Leggi anche › Appuntamento con la musica: il Concerto per Milano della Filarmonica Concerto per Milano 2025 su Rai 5: Riccardo Chailly, la Filarmonica e il violinista Emmanuel Tjeknavorian. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ritorna l'appuntamento on la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly. In programma, brani da alcune delle colonne sonore cinematografiche più famose

In questa notizia si parla di: Ritorna Filarmonica Scala Diretta

In diretta il "Concerto per Milano" - Sotto le guglie illuminate del Duomo, torna il Concerto per Milano, l’appuntamento open air con la Filarmonica della Scala in Piazza Duomo, che Rai Cultura propone giovedì 5 giugno a partire dalle 21. Scrive rai.it

La Filarmonica della Scala e la grande musica da film - Come in un grade «live» rock. Oggi dalle 21,30 l'Orchestra Filarmonica della Scala in piazza Duomo: grande «Concerto per Milano», come si intitola il maxi evento. Riporta msn.com

Filarmonica in Duomo con musiche da “film“ - Il Concerto per Milano in Piazza Duomo con la Filarmonica della Scala e Riccardo Chailly sul podio è l’evento musicale gratuito più partecipato della musica classica italiana. Soppresso lo scorso anno ... Segnala ilgiorno.it

Debussy - Iberia - Orchestra Filarmonica della Scala diretta da Claudio Abbado - 1.mp4