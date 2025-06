ritiro juve estate 2025 confermata una parte di preparazione all estero la data e tutti i dettagli

La Juventus ha confermato il ritiro estivo 2025, con una tappa fondamentale in Germania. Dopo il successo dello scorso anno, i bianconeri si prepareranno a Herzogenaurach nella prima settimana di agosto, affinando muscoli e strategia per la prossima stagione. Un’occasione imperdibile per rafforzare il team e affrontare al meglio le sfide future. Ecco tutti i dettagli sulla partenza, le date e le novità di questa intensa preparazione estiva.

Ritiro Juve estate 2025, si torna in Germania: la data fissata per la preparazione estiva in vista della prossima stagione. I dettagli. Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, anche quest’anno la Juventus svolgerà una parte della preparazione estiva in Germania, come fatto nella scorsa estate con Thiago Motta. Nella prima settimana di agosto i bianconeri lavoreranno a Herzogenaurach, il centro sportivo all’interno del quartier generale tedesco dell’ Adidas. La Juve tornerà dunque in Germania anche nell’estate 2025 per preparare la prossima stagione. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com