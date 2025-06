Rita Poggi furiosa con la stampa e parla di Stefania e Paola | Cosa state facendo

Difendo Chiara, la mia bambina, con ogni fibra del mio essere. La verità emerge troppo spesso offuscata da accuse infondate, e io non posso più rimanere in silenzio. È ora di mettere fine a questa spirale di ingiustizie, proteggendo chi, come Stefania e Paola, rischia di essere travolta da false parole e sospetti ingiustificati. La giustizia e il rispetto devono tornare a regnare, perché non si può lasciare che la memoria di Chiara venga oscurata così.

Parole nette, definitive, cariche di indignazione e dolore. Rita Poggi, madre di Chiara, rompe il silenzio di fronte al riemergere di vecchie illazioni e nuove accuse, rilanciate da trasmissioni televisive e social, attorno al delitto di Garlasco. E non si limita più a difendere la memoria della figlia uccisa, ma sceglie di esporsi anche per tutelare chi, in questa vicenda, continua a essere bersaglio di sospetti e insinuazioni. "Difendo Chiara, ma adesso basta attacchi anche contro le mie nipoti. Sono solo ragazze, che hanno già sofferto abbastanza". Nel mirino delle attenzioni mediatiche, infatti, sono finite anche Stefania e Paola Cappa, le due nipoti della donna, accusate di chissà quali silenzi e comportamenti ritenuti "strani" da chi ancora cerca "misteri" nel caso che ha segnato un'intera comunità.

Rita Poggi, abbiamo ancora attrezzi camino di allora - Rita Poggi ricorda con angoscia l'orribile mattino del 13 agosto 2007, quando la vita le è stata stravolta dalla tragica morte della figlia Chiara.

Sì, dobbiamo darci qualche limite… L’ira di Rita Poggi sulle Iene: «Chiara non aveva l’amante, basta infangare la sua memoria». E gli avvocati ora minacciano querela Tweet live su X

Rita, la mamma di Chiara Poggi contro certe trasmissioni tv e contro i commenti sui social di aspiranti criminologi e giudici mancati. “ Vedo e leggo cose non vere su mia figlia che era una ragazza pulita, sono disgustata” #farwest #Garlasco #ChiaraPoggi #alb Tweet live su X

