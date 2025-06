Rissa in Friuli nei fumi dell' alcol spunta un coltello | tre denunciati uno è residente a Trieste

Una serata che si è trasformata in un incubo: una rissa alcolica a San Daniele ha portato all’uso di un coltello e a tre denunce, tra cui un residente a Trieste. La tensione è salita quando un avventore, rifiutato nel chiedere ancora da bere, ha reagito con violenza. Ecco i dettagli di un episodio che scuote la comunità e sottolinea l’importanza del rispetto e della sicurezza nei locali pubblici.

Chiedeva di bere ancora, nonostante l'evidente ubriachezza, ma il gestore si era rifiutato di servirlo: poi la rissa con altri due avventori ed il coltello. I fatti il 2 giugno, in un locale di piazza Vittorio Emanuele, a San Daniele. In difesa dell'esercente Un cittadino albanese dell'86. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Rissa in Friuli, nei fumi dell'alcol spunta un coltello: tre denunciati, uno è residente a Trieste

