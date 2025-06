Rissa e lancio di bottiglie in mezzo ai bambini che giocano paura al Parco Ducale

Un pomeriggio di festa si è trasformato in scena di tensione al Parco Ducale, dove una rissa e il lancio di bottiglie tra alcuni soggetti ha rischiato di mettere in pericolo i bambini che giocavano. Dopo aver celebrato i 211 anni dei Carabinieri con una cerimonia istituzionale, le forze dell'ordine sono state chiamate nuovamente sul campo per ristabilire l’ordine. La sicurezza dei cittadini resta la priorità.

Terminata la cerimonia della mattina, con la quale l'Arma ha celebrato i 211 anni dalla propria fondazione, i Carabinieri sono dovuti tornare anche nel pomeriggio presso il Parco Ducale, per motivi decisamente meno piacevoli. Poco prima delle ore 18, infatti, alcune famiglie presenti nell'area.

