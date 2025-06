Riqualificata l’area esterna dell’asilo Angelini | Progetto pilota per altre scuole della città

Il giardino dell’asilo Angelini di Valtesse si trasforma in un’oasi di colori e benessere, grazie a un progetto innovativo di riqualificazione. Questa iniziativa pilota, nata per valorizzare il verde e favorire l’inclusione, ha già riscosso grande successo. Visto il risultato positivo, abbiamo deciso di estendere questo approccio alle altre scuole della città, per creare ambienti più vivaci e accoglienti per tutti i bambini di Bergamo.

Bergamo. Nella mattina di giovedì 5 giugno nella scuola dell’infanzia Angelini di Valtesse è stata presentata l’opera di riqualificazione dei giardini dell’Istituto: completate opere di valorizzazione del verde, con un intervento che ha tenuto conto della presenza della biblioteca e del centro diurno per l’assistenza disabili. “Visto il successo di quest’opera, abbiamo scelto di aumentare l’attenzione verso le altre scuole della città per fornire spazi verdi agibili ai nostri ragazzi – dichiara l’assessora al Verde, Ambiente e Transizione Ecologica Oriana Ruzzini -. All’Angelini ha preso forma un progetto pilota che verrà preso come modello per lavori futuri su altri poli scolastici”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

