Riparte ' Into the Blue' Festival che celebra la Giornata degli oceani Tutte le occasioni per conoscere più da vicino il mare

Riparte "Into the Blue – Sea Life Fest", il festival dedicato alla celebrazione della Giornata mondiale degli oceani, organizzato dalla Fondazione Cetacea dal 2021. Un’occasione unica per immergersi nelle meraviglie del mare, conoscere le sue sfide e contribuire alla sua tutela. Con eventi, incontri e attività coinvolgenti, il festival invita tutti a scoprire più da vicino il nostro affascinante e insostituibile patrimonio marino, perché solo comprendendo il mare possiamo proteggerlo al meglio.

Comprendere il mare che cambia per affrontare le sfide del presente e del futuro. È questo lo scopo del festival che Fondazione Cetacea organizza dal 2021 in occasione della Giornata mondiale degli oceani, che si celebra l'8 giugno di ogni anno. "Into the Blue – Sea life fest" è il nome del.

