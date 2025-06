Rione Taormina consegnate le chiavi dei nuovi immobili alle ultime sedici famiglie

rione Taormina si rinnova, regalando finalmente un futuro migliore alle famiglie che hanno vissuto in condizioni precarie. Dopo aver consegnato le chiavi alle prime sedici unità , oggi è toccato alle ultime, segnando un passo importante verso un'abitazione sicura e dignitosa. La speranza di lasciare alle spalle l’incubo di amianto e tuguri diventa realtà , portando con sé un nuovo inizio per questa comunità . Il cambiamento è già in atto, e il meglio deve ancora venire.

Ieri la prima metà delle famiglie interessate, oggi le ultime sedici del rione Taormina hanno ricevuto in consegna le chiavi in custodia. Sono quelle dei loro immobili visto che lasceranno presto le casette del rione Taormina e l'orrore di vivere sotto un tetto di amianto e in tuguri.

Pronte le case per i 31 baraccati del rione Taormina, Trovato: "Appartamenti ristrutturati e con ogni comfort" - Sono finalmente pronti i 31 appartamenti ristrutturati per i baraccati del rione Taormina. Grazie all'impegno del sub commissario al Risanamento, Santi Trovato, gli alloggi offrono ogni comfort, segnando un importante passo verso una vita dignitosa per coloro che dovranno lasciare le baracche di via Ennio Quinto.

