Rione Sanità agguato nella notte | feriti 2 ventenni

Una notte di paura scuote il Rione Sanità a Napoli, dove due giovani di 22 e 24 anni sono stati feriti in un agguato armato. La comunità è sconvolta, mentre le forze dell'ordine avviano le indagini per fare luce sull'accaduto.

Paura la scorsa notte nel Rione Sanità, a Napoli, dove due ventenni sono stati feriti da colpi di arma da fuoco: indagini in corso. Agguato, la scorsa notte, nel Rione Sanità a Napoli: due uomini di 22 e 24 anni sono stati feriti da colpi di arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione della Polizia .

Spari nel rione Sanità, trovati fori da proiettile su due automobili - Nel rione Sanità di Napoli, la Polizia di Stato è intervenuta dopo il rinvenimento di fori da proiettile su due automobili parcheggiate in via Sanità.

