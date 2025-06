Rinnovo Szczesny l’ex Juve a un passo dal prolungamento | accordo raggiunto per continuare con il Barcellona fino al… I dettagli

Il futuro di Wojciech Szczesny si tinge di azzurro e blu: l’ex Juventus sta per firmare il prolungamento con il Barcellona fino al 2027. Dopo settimane di trattative serrate, l’accordo sembra ormai cosa fatta, con dettagli che confermano la volontà del club catalano di puntare sul portiere polacco ancora a lungo. L’operazione segna un importante step nel mercato internazionale dei portieri, consolidando il ruolo di Szczesny tra i protagonisti europei.

Rinnovo Szczesny, l’ex Juve a un passo dal prolungamento con il Barcellona: tutti i dettagli sul portiere. Il portiere del Barcellona Szczesny è a un passo dal rinnovo fino al 2027. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’ex Juve ha già raggiunto l’accordo per proseguire almeno per un altro anno. PAROLE – «Il Barcellona ha confermato a Wojciech Szczesny l’intenzione di prolungare il suo contratto fino a giugno 2027. I passaggi formali devono ancora essere completati, ma l’accordo per il portiere polacco è già stato raggiunto. Anche dopo l’ingaggio di Joan García (che verrà finalizzato la prossima settimana), il Barcellona vuole continuare con il Tek». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com