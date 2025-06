Rimborso Modello 730 2025 cosa fare se il datore di lavoro si rifiuta di pagarlo

Se il datore di lavoro si rifiuta di erogare il rimborso del Modello 730 2025, non è in diritto di negarlo. Il rimborso, infatti, viene direttamente dalla pubblica amministrazione e spetta al lavoratore. In questi casi, è fondamentale conoscere i tuoi diritti e le procedure da seguire per tutelarti. Vediamo cosa fare se ti trovi in questa spiacevole situazione e come agire per ottenere ciò che ti spetta.

Il rimborso scaturito dal Modello 7302025 ai lavoratori è erogato direttamente con la prima busta paga utile. In linea prettamente teorica è il sistema più sicuro e rapido per ottenere il proprio credito d’imposta. Sarà poi l’azienda a gestire la pratica con l’Agenzia delle Entrate e a farsi rimborsare, a sua volta, quanto spetta. Ma l’azienda è obbligata a prendersi questo onere? Ufficialmente il datore di lavoro non si può rifiutare di rimborsare il credito d’imposta che spetta a un proprio dipendente. Ma può accadere che l’azienda sia fiscalmente incapiente e, per questo, non sia in grado di versare ai diretti interessati quanto spetta loro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Rimborso Modello 730/2025, cosa fare se il datore di lavoro si rifiuta di pagarlo

