Rignano | 40 anni di VAB sul territorio una giornata di eventi per l' ambiente e la comunità

Il prossimo 7 giugno 2025, Rignano sull’Arno si veste di festa per celebrare i 40 anni di impegno della VAB, un punto di riferimento per la sicurezza e la tutela dell’ambiente. Quattro decenni di dedizione alla comunità, tra interventi contro incendi boschivi e azioni di protezione civile. Per questa occasione speciale, è prevista una giornata ricca di eventi che uniscono sensibilità ambientale e spirito di solidarietà, rafforzando il legame con il territorio e i suoi abitanti.

Il prossimo 7 giugno 2025, l’Associazione VAB sez. Rignano sull’Arno celebra 40 anni di servizio al fianco della popolazione e del territorio, dal 1985 impegnata con dedizione nella lotta agli incendi boschivi, nella protezione civile e nella tutela ambientale. Per l’occasione è prevista una. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Rignano: 40 anni di VAB sul territorio, una giornata di eventi per l'ambiente e la comunità

In questa notizia si parla di: Rignano Anni Territorio Giornata

Rignano: riconoscimento alle associazioni del territorio - la cerimonia con cui l’Amministrazione comunale di Rignano sull’Arno ha premiato le associazioni del territorio per il lavoro svolto in questi anni. “Con grande soddisfazione ho consegnato la ... Scrive firenzetoday.it

Giornata dei poveri, convegno diocesano Caritas Fiesole a Rignano - «Non distogliete lo sguardo dai poveri» è il tema della Giornata ... che in questi 50 anni, rispondendo all’invito di papa Paolo VI, hanno dato vita e sviluppato con intelligenza ed efficacia la ... Come scrive toscanaoggi.it

Anni ’30: il folle aeronauta Vasco Magrini atterra nel grembo dell’Arno a Rignano - Il nostro territorio è ricco di storie, ma molto spesso esse rimangono solo nelle voci di chi le racconta. La storia di Vasco Magrini, aviatore italiano, che a metà anni ’30 tentò di atterrare su un ... valdarnopost.it scrive

12 minuti col Presidente: la variante di Rignano