Rigenerare il colon senza bisturi è possibile La missione del progetto Daedalus

Immaginate un futuro in cui il colon possa essere rigenerato senza ricorrere a interventi invasivi. Questo è l’obiettivo ambizioso del progetto Daedalus, finanziato dall’Unione Europea e guidato dall’Università di Pisa. Con un investimento di oltre 7,7 milioni di euro, il progetto promette di rivoluzionare le terapie per le malattie colorettali, migliorando la qualità di vita di milioni di persone. Una svolta che potrebbe cambiare radicalmente il nostro approccio alla salute intestinale.

Pisa, 5 giugno 2025 – Rigenerare il colon senza bisturi. È la promessa del progetto Daedalus, finanziato dal programma Horizon Europe e coordinato dal centro di ricerca Enrico Piaggio dell'Università di Pisa. Con un budget complessivo di 7,7 milioni di euro, di cui oltre 1 milione destinato al centro pisano, il progetto mira a cambiare il trattamento delle malattie colorettali che colpiscono più di 2,2 milioni di europei, offrendo un'alternativa concreta e meno invasiva alla chirurgia tradizionale. «Vogliamo dimostrare - osserva Giovanni Vozzi, ordinario di bioingegneria di Unipi, a capo del progetto - che è possibile intervenire in modo mirato e minimamente invasivo, combinando tecnologie endoscopiche avanzate con biomateriali intelligenti capaci di rigenerare selettivamente mucosa e sottomucosa del colon ». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Rigenerare il colon senza bisturi è possibile”. La missione del progetto Daedalus

In questa notizia si parla di: Progetto Colon Bisturi Daedalus

Svolta hi-tech per curare il colon: rigenerazione tissutale senza chirurgia - Al via il progetto DAEDALUS: l’Università di Pisa guida una rivoluzione nella rigenerazione dei tessuti intestinali con biomateriali intelligenti Pisa, 5 giugno 2025 - Rigenerare il colon senza bistur ... Lo riporta insalutenews.it

Cura nel tumore del colon, finanziato un progetto di ricerca del Policlinico di Messina - MESSINA. Indagare le correlazioni tra le malattie infiammatorie croniche dell’intestino e il tumore del colon per identificare nuove strategie di cura. È l’obiettivo alla base del progetto dell’AOU “G ... Riporta insanitas.it

Colon rimosso senza bisturi, prima volta - per la prima volta in Sardegna il colon di un paziente è stato rimosso completamente senza tagliare l'addome. L'intervento di colectomia totale è stato eseguito infatti senza il bisturi per via ... Segnala ansa.it