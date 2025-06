Riforma Pensioni l’allarme di Gabriele Fava | ‘Previdenza sostenibile solo con stipendi più alti’

In un contesto di crescente dibattito sulla sostenibilità del sistema pensionistico italiano, Gabriele Fava, presidente dell’Inps, mette in guardia: senza stipendi più alti per i giovani, il futuro delle pensioni rischia di essere compromesso. La sua voce, forte e chiara, evidenzia come la centralità della questione giovanile sia fondamentale per garantire un equilibrio duraturo alla previdenza pubblica. La sfida è ora nelle mani delle istituzioni e dei decisori politici.

Nel dibattito sempre più acceso sulla sostenibilità del sistema previdenziale italiano, si inserisce con forza la voce di Gabriele Fava, presidente dell’Inps, che lancia un messaggio chiaro e urgente: senza stipendi più alti per i giovani lavoratori, il futuro delle pensioni è tutt’altro che garantito. Intervistato da La Stampa, Fava sottolinea come la questione giovanile sia il nodo centrale per assicurare l’equilibrio della previdenza pubblica nei prossimi decenni. Secondo Fava, sostenere i giovani non è una scelta ideologica né una possibilità tra le tante, ma una condizione imprescindibile. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

