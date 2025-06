Ridley Scott | Alien doveva essere considerato importante quanto Star Trek o Star Wars

Ridley Scott, il visionario dietro capolavori come Il Gladiatore, ha recentemente espresso un pensiero sorprendente sul suo iconico franchise Alien. In un’intervista a Screenrant, il regista ha rivelato di aver deciso di lasciarsi alle spalle la saga, dopo 46 anni dal debutto del primo film. Scott ha confessato che, in passato, aveva creduto che Alien dovesse essere riconosciuto tanto importante quanto Star Trek o Star Wars, sottolineando come anche i grandi della fantascienza possano cambiare idea nel corso del tempo.

Il regista de Il gladiatore ha rivendicato l'importanza del suo franchise, in passato convinto che fosse ritenuto inferiore rispetto alle altre due saghe sci-fi. Ridley Scott ha rilasciato un'intervista a Screenrant nella quale ha dichiarato di aver deciso di lasciarsi alle spalle il franchise di Alien, a distanza di 46 anni dal primo film. Nell'intervista, Scott ha confessato di aver pensato, in passato, che il franchise ad un certo punto fosse morto, soprattutto dopo il quarto film. Il tempo l'ha smentito. Alien importante come Star Wars e Star Trek "Credo di aver pensato che fosse morto dopo il quarto film.

