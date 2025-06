Riciclano il 66% dei rifiuti mentre il mondo si ferma al 19% | il segreto dell’isola di Jeju è incredibile

Riciclano il 66% dei rifiuti mentre il mondo si ferma al 19%, un dato sorprendente che svela il segreto dell’isola di Jeju. Situata nel Mar Cinese Orientale, questa terra incantata ha conquistato il riconoscimento internazionale come modello di sostenibilità ambientale. La sua incredibile trasformazione, scelta come sede della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2025, dimostra che con impegno e innovazione si può davvero cambiare rotta. La trasformazione di Jeju in un esempio virtuoso non è avvenuta senza...

L’isola di Jeju, situata nel Mar Cinese Orientale a circa 100 chilometri dalla punta meridionale della penisola coreana, è diventata un modello di eccellenza ambientale riconosciuto a livello internazionale. Non è un caso che sia stata scelta come sede della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2025, evento che quest’anno si concentra sulla lotta all’inquinamento da plastica. La trasformazione di Jeju in un esempio virtuoso non è avvenuta senza sfide. Negli anni ’80 e ’90, con la rapida crescita economica della Corea del Sud, la provincia ha dovuto affrontare una crescente crisi dei rifiuti. La plastica ha gradualmente sostituito i tradizionali contenitori in terracotta e le scatole di bambù utilizzati per conservare alimenti e liquidi. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Riciclano il 66% dei rifiuti mentre il mondo si ferma al 19%: il segreto dell’isola di Jeju è incredibile

In Corea del Sud, l’isola di Jeju ospita le celebrazioni ufficiali del World Environment Day, una giornata che vuole essere una vera e propria chiamata all’azione, collettiva e individuale - In occasione del World Environment Day, l’isola di Jeju in Corea del Sud si trasforma in un palcoscenico globale per sensibilizzare e agire contro la crisi della plastica.

