Richiamo alimentare da dmBio | salmonella nella crema di anacardi e lupini nel muesli

Per garantire la sicurezza dei consumatori, dm Italia ha avviato un richiamo alimentare su due prodotti a marchio dmBio: la crema spalmabile di anacardi e lamponi bio e il Müsli Crunchy ai frutti di bosco. La decisione è stata presa dopo aver riscontrato tracce di salmonella in uno dei prodotti, sottolineando l'importanza di prestare attenzione alla salute e alla qualità degli alimenti che scegliamo ogni giorno. È fondamentale seguire le indicazioni ufficiali per evitare rischi.

dm Italia ha diramato due avvisi di richiamo riguardanti prodotti a marchio dmBio, a tutela della salute dei consumatori. I richiami coinvolgono la crema spalmabile di anacardi e lamponi bio da 250 grammi e il Müsli Crunchy ai frutti di bosco da 500 grammi, entrambi ritirati dal mercato per motivi di sicurezza alimentare. Nel primo caso, il richiamo è stato disposto a seguito del riscontro di tracce di salmonella nella crema spalmabile, potenzialmente collegata a casi clinici registrati in Germania e Austria. dm invita tutti i clienti, indipendentemente dalla data di apertura del prodotto, a non consumarlo e restituirlo in negozio, dove sarà rimborsato integralmente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Supermercati Despar, scatta il richiamo del prodotto alimentare: i motivi dell’allerta e il lotto interessato - Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo per un prodotto alimentare venduto nei supermercati Despar, sollevando preoccupazioni su un alimento comunemente utilizzato nelle diete vegetariane e vegane.

Segui queste discussioni su X

La popolare azienda di caramelle, Haribo, ha comunicato di recente il richiamo di alcuni sacchetti delle “Happy Cola F!ZZ (con data di scadenza a gennaio 2026), nei Paesi Bassi, dopo che in alcune di esse è stata trovata della cannabis. Le autorità locali han Tweet live su X