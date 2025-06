Ricerca svelata la genetica del Long Covid | una variante aumenta il rischio del 60%

Ricerca rivoluzionaria svela la genetica del Long Covid: una variante aumenta il rischio del 60%. Alcune persone sono più predisposte a sviluppare questa complessa sindrome post-Covid, e la chiave potrebbe risiedere nel DNA. Uno studio internazionale pubblicato su Nature Genetics ha identificato nuove varianti genetiche legate a sintomi come stanchezza cronica, dolori muscolari e nebbia mentale. In questo scenario, la scoperta apre nuove strade per la prevenzione e il trattamento personalizzato.

Alcune persone sono più predisposte di altre a sviluppare il Long Covid, e la ragione potrebbe trovarsi nel Dna. Un ampio studio genetico internazionale, pubblicato oggi sulla rivista Nature Genetics, ha infatti identificato nuove varianti genetiche associate a un rischio più elevato di sviluppare la sindrome post-Covid, caratterizzata da sintomi come stanchezza cronica, dolori muscolari, difficoltà respiratorie e “nebbia” mentale. In particolare una è associata al rischio aumentato del 60% di svilupparlo. Circa il 10-20% delle persone infette da Covid-19 sviluppa sintomi a lungo termine. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

